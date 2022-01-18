«В любой момент»: Псаки обвинила Россию в желании напасть на Украину

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США считают, что Россия может в любой момент атаковать Украину. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во вторник, 18 января.

— Мы находимся на этапе, когда Россия может в любой момент начать атаку на Украину, — приводит слова Псаки РИА Новости.

14 января СМИ сообщили, что Россия якобы подготовила оперативную группу для проведения операции на востоке Украины под чужим флагом. США, как следует из материалов, якобы обладают доказательствами того, что боевики обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для проведения актов саботажа против прокси-сил России.

Вывод американской разведки был сделан после дипломатических встреч между Россией и Западом по поводу «сосредоточения» военнослужащих вдоль границы с Украиной.

В тот же день представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США обладают данными о том, что Россия якобы готовит предлог для нападения на Украину. Речь, как уточнил он, идет о группе оперативников, которые готовятся провести операцию под чужим флагом. Вашингтон допускает, что операция будет выглядеть как атака на русскоговорящее население Украины, заключил он.