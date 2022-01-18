Академия Музея Победы вручила удостоверения своим выпускникам

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

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Торжественное вручение удостоверений повышения квалификации выпускникам Академии Музея Победы прошло в здании музея во вторник, 18 января. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе музея.

Удостоверения получили руководители школ, советники по воспитанию, старшие вожатые, педагоги и музейные работники. Отмечается, что это уже третий выпуск академии.

— Хочу поблагодарить обучающихся за их ответственное отношение к своей профессиональной деятельности. В настоящее время есть свои особенности современной педагогической культуры, поэтому необходимо постоянно искать пути для развития и совершенствования, — заявил директор Академии Музея Победы Артем Шилин.

Всего слушателями программ повышения квалификации стали представители из 14 регионов Российской Федерации. Выпускники завершили полный курс обучения и успешно прошли итоговую аттестацию. Занятия курса проходили в дистанционном формате.

18 января в Музее Победы открылась выставка «От Москвы до Сталинграда», организованная музеем московской школы номер 1566 памяти героев Сталинградской битвы. Посетители увидят фронтовые письма, документы, листовки, а также личные вещи участников Сталинградской битвы. Здесь также покажут образцы вооружения и предметы быта солдат и офицеров Красной армии, найденные на местах боев под Сталинградом.