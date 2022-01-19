«Волочкова укусила?»: Павел Воля показал свою версию шпагата на пляже

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Комик Павел Воля вместе с женой гимнасткой Ляйсан Утяшевой отдыхают в Дубае. Супруги остановились в роскошном люксовом номере с джакузи на балконе и резной мебелью в позолоте, не забыв похвастаться им в соцсетях.

Также Воля опубликовал шуточный пост, в котором при помощи жены изобразил на пляже шпагат в духе балерины Анастасии Волочковой.

— Шпагат — 2022. С каждым годом растяжка только лучше. Спасибо, Ляйсан, что тянешь меня, — подписал артист комичное фото.

Подписчики оценили снимок, отметив чувство юмора звезды.

«Вы супер пара!»; «Педикюр женский вам идет, Павел»; «Уважаю ваш семейный союз, вы реально крутые»; «Вас Волочкова укусила?» — написали под фото фолловеры.

На днях поклонники посмеялись над гигантским чемоданом Волочковой. Фанаты оценили шутливое видео балерины с отдыха на Мальдивах, на котором она показала огромный чемодан, заверив, что собрала в него вещи для полета в Москву.