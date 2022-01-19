«Тошно и противно»: Шукшина раскритиковала «Последний богатырь» из-за Киркорова

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Актриса Мария Шукшина раскритиковала фильм «Последний богатырь. Посланник тьмы» из-за певца Филиппа Киркорова, который сыграл одну из ролей в картине. Она рассказала, что не смогла досмотреть ленту из-за сцены с участием поп-короля.

— Ценностный кризис на днях меня ударил обухом по голове. Вынужденно посмотрела «Последний богатырь» с моей любимой Еленой Валюшкиной. Хватило на 40 минут, когда Киркоров, изображающий Жар-птицу и одновременно себя, снес яйцо под Первый концерт Чайковского. Не досмотрела, потому что тошно и противно стало. Что с нами не так, если мы делаем кассу сказкам с подобным содержанием, — написала артистка в своем Telegram-канале, позже выложив это сообщение в разделе Stories в Instagram.

Шукшина отметила, что пусть любимые актеры ее простят, ведь в ленте сыграли многие звезды российского кино.

Картина «Последний богатырь. Посланник тьмы» вышла перед Новым годом. Это уже третья часть популярной комедии.

Эксперты рассказали «Вечерней Москве», как отечественному кино одолеть «Венома» и «Человека-паука». Упрекать наше кино в каком-то выдающемся неуспехе — грешить против истины, считает главный редактор журнала «Бюллетень кинопрокатчика» Александр Нечаев.