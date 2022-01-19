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Ученые назвали вызывающий рак продукт

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Ученые назвали вызывающий рак продукт
Фото: Pixabay

Ученые установили, что популярный продукт вызывает рак и ежегодно приводит к тысячам смертей. По их словам, одним из факторов риска развития онкологии является потребление обработанного мяса.

Это мясо, которое обработали специальными химическими добавками, копчением, посолом для увеличения его вкусовых качеств и срока годности. В эту категорию входят колбаса, сосиски, бекон, мясные консервы и ветчина.

Анализ данных исследований показал, что каждая 50-граммовая порция обработанного мяса, которая съедается ежедневно, увеличивает риск развития колоректального рака на 18 процентов. Этот вид онкологии начинается в толстой или прямой кишке.

Ученые рекомендовали снизить употребление обработанного мяса и есть больше фруктов и овощей с высоким содержанием клетчатки, таких как горох и малина, сообщается на портале Express.

Ученые объяснили, какие родинки могут перерасти в рак. Некоторые родинки могут сигнализировать о развитии онкологического заболевания. О симптомах рака, связанных с родинками, рассказали британские ученые. Отмечается, что тревогу нужно бить, если родинка трансформировалась в течение нескольких недель или месяца.

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