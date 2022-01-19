Овечкин возглавил рейтинги лучших снайперов и бомбардиров сезона НХЛ

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Забитые шайбы российских хоккеистов Александра Овечкина и Дмитрия Орлова и передача Евгения Кузнецова помогли клубу «Вашингтон Кэпиталз» одержать победу над командой «Виннипег Джетс» в матче регулярного сезона НХЛ.

Матч закончился в овертайме со счетом 4:3 в пользу столичного клуба. Победный гол забросил Том Уислсон с передачи Кузнецова.

После гола в ворота «Виннипега» Овечкин занял первое место в рейтингах лучших снайперов и бомбардиров с 27 заброшенными шайбами и 55 очками. Второе место в обоих списках у нападающего клуба «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля с 26 голами и 54 очками.

16 января Овечкин стал лучшим бомбардиром текущего сезона НХЛ. Он разделил это место с форвардами «Эдмонтон Ойлерз» Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем.