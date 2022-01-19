Москва выбрала лучшее региональное ИТ-решение с применением ИИ

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В Москве объявили победителя номинации «Лучшее региональное AI-решение в сфере государственного управления», учрежденного оргкомитетом конкурса «Цифровые вершины» совместно с департаментом информационных технологий столицы. Жюри отдали предпочтение голосовому роботу «Николаю».

— На сегодняшний день в Москве сосредоточено более двух третей ИКТ-отрасли России, в столице реализуется больше 70 решений на основе искусственного интеллекта. Однако успешные кейсы применения и тиражирования технологий, а также огромное количество собственных разработок существуют и в регионах. Это не только пилотные проекты, но и серьезные, масштабные решения, которые уже помогают решать управленческие задачи, — рассказал руководитель департамента Эдуард Лысенко.

По его словам, данная номинация позволила ознакомиться с технологическими решениями, применяемыми в регионах. Он отметил, что жюри оценивало как саму работу, так и ее интеграцию в различные направления поддержки.

Лучшей работой стал голосовой робот «Николай», который создан единым контактным центром при правительстве Тульской области по внедрению единой цифровой платформы на основе искусственного интеллекта. Он помогает и консультирует граждан, обращающихся по телефону в МФЦ.

Всего в конкурсе участвовали 16 регионов. Калининградская, Кемеровская, Тюменская область и Удмуртская Республика прошли в финал. Награждение победителя состоялось 14 января, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в столице в рамках Гайдаровского форума были объявлены лауреаты премии «Цифровые вершины — 2021». В номинации «Лучший государственный сервис» победу одержал единый городской идентификатор Mos ID, а «Лучшим IT-решением для умного города» стал «Цифровой двойник города Москвы