Около 70 процентов пассажиров столичного метро оплачивают поездки без обращения в кассу

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В столице уже 70 процентов пассажиров оплачивают поездки в метро без обращения в кассу, что положительно сказывается на экологии и существенно экономит им время. Об этом в среду, 19 января, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что 10 лет назад билет можно было приобрести только в кассе или киоске Мосгортранса. Теперь возможности существенно возросли.

— По задаче мэра Москвы начали увеличивать число способов оплаты проезда — сегодня их больше десяти. По этому показателю Москва — мировой лидер. За эти годы у нас появилась карта «Тройка», а на турникетах стали принимать банковские карты, можно платить гаджетами, — передает его слова РИА Новости.

Таким образом, только 30 процентов пассажиров покупают билеты на метро в кассах. Аналогичный показатель в 2010 году составлял 99,7 процента, в 2016 — 64 процента, а в начале 2021 года составил половину от всех покупок.

— Также после запуска «Тройки» в 2013 году департамент транспорта сократил выпуск бумажных билетов в шесть раз, что позволило уменьшить вред для окружающей среды, равноценный двум тысячам сохраненных деревьев ежегодно, — сообщил Ликсутов.

С введением новых систем все больше граждан будут отказываться от касс, и очереди в них уменьшаться еще сильнее.

До этого сообщалось, что москвичи смогут оплачивать проезд банковской картой на всех турникетах столичного метро до конца 2022 года. Такая опция поможет увеличить проходимость турникетов и сделает поездки еще комфортнее.