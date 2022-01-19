Названы десять самых популярных брендов смартфонов у жителей Москвы

Фото: Youtube/Apple

В Москве за 2021 год продажи смартфонов увеличились на 11 процентов. Около 80 процентов от всех проданных гаджетов составили товары брендов Apple, Samsung и Xiaomi. Об этом в среду, 19 января, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе «Авито».

На долю айфонов традиционно приходится большинство продаж — половина из всех купленных смартфонов. Его средняя стоимость составила 28 260 рублей. Гаджеты от компаний из Кореи и Китая покупали 17 и 13 процентов от общего числа обладателей техники. Средний чек на продукцию компании Samsung составил 11 740 рублей, на Xiaomi — 9560 рублей.

— Несмотря на высокую стоимость, лидирующую строчку в рейтинге по традиции занимает iPhone с долей 50 процентов от всех продаж мобильных телефонов на «Авито». Чуть меньшей популярностью пользуются смартфоны на платформе Android — Samsung и Xiaomi. По итогам 2021 года средний чек продажи мобильного телефона на сайте в целом по России составил 15 345 рублей. На нашей площадке пользователи могут выбрать как новый телефон, так и гаджет «с пробегом» по доступной цене и приобрести нужную модель даже у продавца из другого города, используя «Авито Доставку», — рассказал руководитель категории «Бытовая техника и электроника» «Авито» Павел Комаров.

Гаджеты от компаний Honor и Huawei заняли шесть и три процента рынка соответственно. Также в топ-10 брендов смартфонов вошли Nokia, Realme, Sony, Meizu и ZTE, но их показатели значительно уступают конкурентам.

В декабре сообщалось, что компания Samsung в течение нескольких лет переведет свои смартфоны с операционной системы (ОС) Android на Fuchsia. В настоящий момент все смартфоны Samsung работают под управлением той или иной версии ОС от Google с применением фирменной оболочки.