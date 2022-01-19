Социолог оценил шансы Порошенко вновь стать президентом Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко вряд ли снова сможет стать главой государства. Такое мнение высказал социолог Евгений Копатько.
Согласно мнению ряда политологов, миллиардер вновь намерен вступить в борьбу с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующих выборах.
По словам социолога, шансы Порошенко выиграть в президентской гонке невелики. Он отметил, что неизвестно, чем закончится для Петра Порошенко по делу о госизмене, 19 января суд должен избрать меру пресечения.
— Я думаю, что они невелики на сегодняшний день и вообще. По той простой причине, что мы не знаем, чем закончится завтрашний день (судебное заседание — прим.«ВМ»). Предположим, его закрывают, ему предъявляют обвинения и власть поступает так, как планировала и предполагала, — сказал Копатько.
Он добавил, что нынешнее правительство может надавить на Порошенко и его окружение. Однако есть вариант, что бывший президент сработает детонатором, поскольку население Украины раздроблено и недовольство нынешним руководством продолжает расти, передает ФАН.
В понедельник, 17 января, стало известно, что Петр Порошенко вернулся на Украину и получил повестку в суд. Заседание суда по делу о госизмене Порошенко перенесли на 19 января. По мнению самого бывшего президента Украины, заседание суда перенесли, так как власти его опасаются.