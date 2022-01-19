Социолог оценил шансы Порошенко вновь стать президентом Украины

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Бывший президент Украины Петр Порошенко вряд ли снова сможет стать главой государства. Такое мнение высказал социолог Евгений Копатько.

Согласно мнению ряда политологов, миллиардер вновь намерен вступить в борьбу с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующих выборах.

По словам социолога, шансы Порошенко выиграть в президентской гонке невелики. Он отметил, что неизвестно, чем закончится для Петра Порошенко по делу о госизмене, 19 января суд должен избрать меру пресечения.

— Я думаю, что они невелики на сегодняшний день и вообще. По той простой причине, что мы не знаем, чем закончится завтрашний день (судебное заседание — прим.«ВМ»). Предположим, его закрывают, ему предъявляют обвинения и власть поступает так, как планировала и предполагала, — сказал Копатько.

Он добавил, что нынешнее правительство может надавить на Порошенко и его окружение. Однако есть вариант, что бывший президент сработает детонатором, поскольку население Украины раздроблено и недовольство нынешним руководством продолжает расти, передает ФАН.

В понедельник, 17 января, стало известно, что Петр Порошенко вернулся на Украину и получил повестку в суд. Заседание суда по делу о госизмене Порошенко перенесли на 19 января. По мнению самого бывшего президента Украины, заседание суда перенесли, так как власти его опасаются.