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Около 500 тысяч человек в Москве прошли экспресс-тестирование на коронавирус

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Около 500 тысяч человек в Москве прошли экспресс-тестирование на коронавирус
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В Москве экспресс-тестирование на коронавирус прошли уже около 500 тысяч человек. С начала года их число увеличилось вдвое. Об этом в среду, 19 января, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе Анастасия Ракова.

По ее словам, горожане могут заранее оформить онлайн-заявку на тестирование, чтобы сэкономить время, — число желающих продолжает расти.

— В ноябре прошлого года мы создали возможность заранее заполнить онлайн-заявку на экспресс-тест на сайте и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». В ней нужно указать ФИО, данные документа, удостоверяющего личность, или номер СНИЛС или полиса ОМС, дату рождения, пол, номер телефона и адрес фактического проживания, — передает ее слова агентство городских новостей «Москва».

Результат не является стопроцентным, поэтому после получения положительного варианта у человека дополнительно возьмут ПЦР-тест и попросят остаться дома до получения его результата.

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Всего в городе работает 71 пункт бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19. Они расположены на станциях метро, в торговых центрах и ТПУ.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что работодателям следует по возможности перевести персонал на дистанционную работу. В первую очередь это касается граждан старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями, подчеркнул он.

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