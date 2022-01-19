В Госдуме одобрили поправку об индексации пенсий на 8,6 процента с 1 января

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Комитет Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов в среду, 19 января, решил одобрить во втором чтении поправки об индексации пенсий в России на 8,6 процента с 1 января 2022 года.

Данную поправку власти внесли в уже принятый в первом чтении законопроект о социальной пенсии для представителей малочисленных северных народов, передает РИА Новости.

Кроме того, 1 апреля 2022 года в России произойдет перерасчет социальных пенсий. Их индексация составит 7,7 процента. Среднегодовой размер страховой пенсии неработающим пенсионерам составит 18 521 рубль, а социальной пенсии — 10 307 рублей.

До этого заместитель председателя Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала, что размер средней пенсии в России в результате индексации может вырасти на 1400 рублей. Она отметила, что до начала 2022 года средняя пенсия по стране составляла чуть более 16 тысяч рублей.

Президент России Владимир Путин в среду, 12 января, выступил с предложением проиндексировать пенсии чуть выше инфляции — на 8,6 процента. По его словам, принятые ранее решения не позволят покрыть людям расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года.