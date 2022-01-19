Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Госдуме одобрили поправку об индексации пенсий на 8,6 процента с 1 января

Полина Долганова

Общество
В Госдуме одобрили поправку об индексации пенсий на 8,6 процента с 1 января
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Комитет Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов в среду, 19 января, решил одобрить во втором чтении поправки об индексации пенсий в России на 8,6 процента с 1 января 2022 года.

Данную поправку власти внесли в уже принятый в первом чтении законопроект о социальной пенсии для представителей малочисленных северных народов, передает РИА Новости.

Кроме того, 1 апреля 2022 года в России произойдет перерасчет социальных пенсий. Их индексация составит 7,7 процента. Среднегодовой размер страховой пенсии неработающим пенсионерам составит 18 521 рубль, а социальной пенсии — 10 307 рублей.

До этого заместитель председателя Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала, что размер средней пенсии в России в результате индексации может вырасти на 1400 рублей. Она отметила, что до начала 2022 года средняя пенсия по стране составляла чуть более 16 тысяч рублей.

Президент России Владимир Путин в среду, 12 января, выступил с предложением проиндексировать пенсии чуть выше инфляции — на 8,6 процента. По его словам, принятые ранее решения не позволят покрыть людям расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года.

Читайте также:
Госдума индексация Пенсии
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Легким движением дивизий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О великой Крещенской святыне

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Родительские чаты: спорили, порвали два баяна

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Казахстан: Черная радуга цветных Революций

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скромное альтер эго Нового года

Никита Миронов
Никита Миронов

Колледж стал престижнее вуза. И это правильно

Все мнения
О проекте