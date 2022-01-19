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Жилой комплекс на северо-востоке Москвы затопило. Видео

Илья Ашуров

Происшествия
Жилой комплекс на северо-востоке Москвы затопило. Видео
Фото: Скриншот видео
Россия, Москва, улица Римского-Корсакова Карта всех событий

В жилом комплексе на северо-востоке Москвы произошел потоп. Видео с места происшествия опубликовали в Сети в среду, 19 января.

На кадрах видно, как человек в спецодежде идет по залитому водой коридору. Автор видео сообщил, что инцидент произошел в жилом доме, расположенном на улице Римского-Корсакова.

Видео: Telegram / Москва с огоньком

В комментариях к видео интернет-пользователи предположили, что причиной наводнения стало засорение унитаза.

В ноябре прошлого года трагический случай произошел 27 ноября в квартире на Малахитовой улице. В тот день соседи пожилой москвички пожаловались на потоп. При этом дверь в квартиру была заперта, на звонки никто не отвечал.

На место приехал сын пенсионерки, у которого был запасной ключ от квартиры. Он вошел внутрь и обнаружил, что его мать лежит в ванне с горячей водой. Впоследствии пенсионерка скончалась от ожогов.

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