Московская пенсионерка получила смертельные ожоги, принимая ванну

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Россия, Москва, Малахитовая улица Карта всех событий

На северо-востоке столицы пенсионерка погибла от ожогов, которые получила, принимая ванну. Об этом в четверг, 2 декабря, «Вечерней Москве» сообщил информированный источник.

По словам собеседника «ВМ», трагический случай произошел 27 ноября в квартире на Малахитовой улице. В тот день соседи пожилой москвички пожаловались на потоп. При этом дверь в квартиру была заперта, на звонки никто не отвечал.

На место приехал сын пенсионерки, у которого был запасной ключ от квартиры. Он вошел внутрь и обнаружил, что его мать лежит в ванне с горячей водой.

Скорее всего, женщине стало плохо, она не смогла самостоятельно выбраться. Пенсионерку доставили в больницу, но от полученных ожогов она умерла в ночь на четверг.

До этого сообщалось, что в Казани полиция задержала телефонных мошенников, которые подозреваются в хищении свыше 700 тысяч рублей у московских пенсионеров.