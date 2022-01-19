Более 270 километров федеральных дорог отремонтировали в Подмосковье в 2021 году

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

За дорожно-строительный сезон прошлого года в Московской области отремонтировали 277 километров федеральных дорог. Дорожное движение на этих участках стало безопаснее.

Масштабная часть работ прошла на трассе М2 «Крым». Здесь было обновлено более пятидесяти километров дорожного полотна. На участке трассы было увеличено число полос. Также рабочие бригады обновили систему водоотведения. Кроме того, там установили локальные очистные сооружения, новое наружное освещение.

Также дорожное покрытие было обновлено на территории автодороги М8 «Холмогоры», 47-м километре М9 «Балтия» и 40-м километре М5 «Урал».

Кроме того, для повышения безопасности на пятидесяти остановках общественного транспорта и пешеходных переходах было установлено освещение, передает РИАМО.

В текущем году запланированы ремонтные работы на более чем 200 километрах подмосковных дорог.

Ранее стало известно, что свыше 250 километров дорог построят в столице до 2025 года. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в понедельник, 10 января.