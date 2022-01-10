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Свыше 250 километров дорог построят в столице до 2025 года

Виктория Сикерина

Город
Свыше 250 километров дорог построят в столице до 2025 года
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, Московская кольцевая автомобильная дорога Карта всех событий

Более 270 километров объектов транспортной инфраструктуры возведут в Москве к 2025 году. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в понедельник, 10 января.

Он отметил, что строительство магистралей остается одной из основных задач для городских властей.

— В ближайшие три года в наших планах возведение 272,7 километра дорог, 48 пешеходных переходов, 87 мостов, тоннелей и эстакад, — сообщил заммэра.

Бочкарев добавил, что возведение хорд — главный проект в транспортном строительстве. Полная сдача таких объектов запланирована на 2022–2023 годы. Новые хордовые магистрали улучшат транспортную доступность для более 11 миллионов горожан, а также свяжут 73 района Москвы.

Помимо этого, специалисты продолжат ремонт Московской кольцевой автодороги (МКАД) и развитие дорожной сети в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО), районах ЗИЛа и Мневниковской поймы.

По словам заместителя мэра города, основным проектом строительства в Новой Москве останется возведение трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, передает его слова официальный сайт мэра Москвы.

До этого руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что в столице в 2022 году планируют построить 174 объекта общей площадью более трех миллионов квадратных метров.

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