Иммунолог Жемчугов рассказал, сколько дней заразен человек при коронавирусе

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Болеющий коронавирусом человек способен заражать окружающих в течение 6–20 дней. Однако лучше рассматривать период заразности пациента с запасом, поскольку он может затянуться на месяц. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

По его словам, на период заразности человека с COVID-19 влияет ряд факторов. В частности, он зависит от индивидуальных особенностей иммунной системы пациента и варианта штамма, которым он болеет. Учитывать стоит даже здоровье окружающих его людей: чем слабее у них иммунитет, тем больше шансов подхватить вирус.

— Точно сказать, сколько дней человек выступает источником распространения болезни, очень сложно. Все индивидуально. У нас был случай, когда семейная пара попала в больницу: супруг уже на шестой день лечения показывал отрицательный результат по ПЦР-тестам, а вот супруга аж на 20-й день перестала быть «положительной» и, как следствие, незаразной, — сказал Жемчугов.

Таким образом, по словам врача, переболевший ковидом перестает быть опасным для других где-то с шестого дня лечения. Полностью способность распространять вирус, по словам эксперта, утрачивается спустя двадцать дней.

— Но надо считать, что месяц. С запасом, — заключил собеседник «ВМ».

Во вторник, 18 января, Жемчугов заявил, что вакцинированный от коронавируса человек, который заболел COVID-19, практически не опасен для окружающих. По его словам, у привитого, как у переболевшего, который вновь заразился, вирусная нагрузка небольшая и его способность распространить инфекцию приближается к нулю.