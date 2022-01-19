Вирусолог Скулачев выдвинул «смелое предположение» о будущем «омикрона»

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Вспышка коронавирусного штамма «омикрон» из-за его бешеной заразности станет последней за эту пандемию, а затем вирус просто исчезнет. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил молекулярный биолог и вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ Максим Скулачев.

— «Омикрон» очень быстро перезаражает всех на свете, и дальше возникнет большое количество людей с иммунитетом. А он, в свою очередь, не сможет распространяться и съест сам себя. Дело в том, что этот вирус не может распространяться во внешней среде: ему нужен резервуар в человеческой популяции. И если он его не найдет, то может исчезнуть, как «испанка», — отметил эксперт.

По его словам, если человек не заражает никого за неделю, распространение вируса заканчивается. Свое предположение он назвал смелым, но считает, что небольшие шансы, что все именно так и будет, есть.

Также Скулачев озвучил еще один вариант развития событий. С его точки зрения, штамм может оказаться в человеке с ослабленным иммунитетом, и это приведет к появлению новых мутаций, устойчивых к нему.

Эксперты ранее высказали свои мнения по поводу того, какие сигналы будут свидетельствовать об окончании пандемии. По их словам, здесь нужно обращать внимание на тяжесть заболевания и нагрузку на систему здравоохранения. И даже если в день будут фиксироваться сотни тысяч заболевших, но смертность и загруженность лечебных учреждений окажутся невысокими, бояться этой болезни уже не стоит.

За последние сутки в России, по данным оперштаба, выявлено 33 899 заболевших коронавирусом, из них 8795 — в Москве.