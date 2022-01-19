Газпром пригрозил «Молдовагазу» прекращением поставок в случае невыплаты долга

Фото: пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

Газпром сообщил «Молдовагазу», что прекратит поставки топлива, если Молдавия не предоставит очередной платеж за энергоресурс до 20 января 2022 года. Об этом в среду, 19 января, сообщила премьер-министр страны Наталья Гаврилица.

По ее словам, в стране также могут ввести режим чрезвычайного положения в области энергетики из-за риска прекращения поставок, передает РИА Новости.

Накануне глава молдавской компании Вадим Чебан заявил, что «Молдовагаз» полностью рассчиталась с российским холдингом «Газпром» за поставки голубого топлива в ноябре.

22 ноября представитель Газпрома Сергей Куприянов заявил, что компания подписала контракт с Молдавией при условии 100-процентной оплаты текущих платежей за газ. Очередной срок платежей наступил в тот же день, но Молдавия так и не перевела деньги, уточнил он. Газпром уведомил Кишинев, что остановит поставки топлива через 48 часов, заключил представитель организации.

29 октября сообщалось, что Молдавии удалось договориться с Газпромом о продлении контракта о поставках газа на пять лет. В рамках соглашения контракт будет продлен, используя формулу, предложенную молдавской стороной.