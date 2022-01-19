Песков ответил на вопрос, крещеные ли внуки Путина

Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 19 января, заявил, что не в курсе, крещеные ли внуки российского лидера Владимира Путина.

По словам пресс-секретаря, такая информация является личным пространством, нарушать которое нет необходимости.

— Я не знаю. Это личное пространство президента. У меня нет ни полномочий, ни намерения в это личное пространство вторгаться, — сказал представитель Кремля.

Он также ответил на вопрос, крещеная ли его супруга Олимпийская чемпионка Татьяна Навка и их дочь. По словам Пескова, его жена и ребенок крещеные, однако этот вопрос также нарушает его личное пространство, передает РИА Новости.

26 декабря президент России Владимир Путин рассказал, как он выбирает подарки на Новый год своим внукам. По его словам, этим он занимается самостоятельно.

В октябре 2020 года Путин лично рассказывал о своих внуках. Однако в целях безопасности не сообщил, сколько их у него.

На вопрос о том, кто был авторитетом для его дочерей Марии и Екатерины, президент ответил, что надеется, что этим авторитетом был он.