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Сергей Собянин поздравил москвичей с Крещением Господним

Михаил Алимов

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Сергей Собянин поздравил москвичей с Крещением Господним
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с Крещением Господним. Свое поздравление с православным праздником глава города опубликовал в среду, 19 января, на своей странице «ВКонтакте».

— Поздравляю православных с Крещением! Желаю здоровья, добра и мира! Символично, что именно сегодня на колокольню храма святителя Николая на Трех Горах подняли новый Благовест. Главный колокол. В старинной церкви идет масштабная реставрация. Мастера восстанавливают исторический облик здания, иконостас и настенную живопись, — написал мэр.

По его словам, в Москве за 11 лет в городские программы по сохранению памятников культового зодчества вошли 127 церквей. И уже почти половина из них отреставрированы. Среди завершенных объектов Собянин назвал комплекс храмов в Зарядье и храм Иконы Божией Матери на Большой Ордынке.

Накануне протоиерей Алексей Батаногов рассказал, что православные отмечали Крещенский сочельник, канун одного из главных христианских праздников — Крещения Господня. По словам священника, купаться в проруби на Крещение для верующего человека не обязательно — это не церковная традиция, а народная. Поэтому каждый человек должен решать сам, хочет он это делать или нет, с учетом состояния здоровья. Если человек делает это без веры, а просто для адреналина, то лучше воздержаться от купаний.

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