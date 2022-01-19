В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за психологическое насилие

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В России предложили ввести уголовное наказание за психологическое насилие. С таким предложением выступила первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству Ирина Панькина.

Она выразила надежду, что в процессе доработки законопроекта об уголовной ответственности за побои ко второму чтению в документ внесут положение о наказании за угрозу насилия.

— Внести все-таки в Уголовный кодекс насилие не только физическое, но и психическое, — цитирует депутата «Москва 24».

17 января комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку о пожизненном заключении за особо тяжкие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних вне зависимости от их возраста.

Согласно действующей редакции статьи 57 УК, пожизненное лишение свободы устанавливается за совершение особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 14 лет. Поправкой предлагается данное ограничение исключить, распространив действие статьи на всех потерпевших лиц в возрасте до 18 лет.