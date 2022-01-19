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Началось строительство второго тоннеля на центральном участке Троицкой линии метро

Михаил Алимов

Город
Началось строительство второго тоннеля на центральном участке Троицкой линии метро
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

В столице начались работы по строительству второго тоннеля на центральном участке Троицкой линии метро. Об этом в среду, 19 января, сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

— Дан старт строительству правого перегонного тоннеля между будущими станциями «Вавиловская» и «Академическая» центрального участка Троицкой линии. Протяженность тоннеля составит порядка 2,5 километра, — передает его слова агентство городских новостей «Москва».

На станции «Вавиловская» идут земляные работы и скоро должны начаться монолитные работы. На «Академической» и «Крымской» еще выносят инженерные коммуникации из места строительства, а также устанавливают ограждающие конструкции.

Проходку правого перегонного тоннеля между станциями «Вавиловская» и «Академическая» будет вести щит «Ольга», сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов. Этот щит ранее использовался для сооружения межтерминального перехода доставки багажа под взлетно-посадочной полосой аэропорта Шереметьево и проходки тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро. Он отметил, что тоннель пройдет вдоль Ленинского проспекта и улицы Дмитрия Ульянова, под улицей Вавилова и объектами действующего метро. Соседний тоннель прокладывает щит «Марина».

Накануне Бочкарев заявил, что специалисты в скором времени завершат монолитные работы на семи станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро. Он отметил, что для полного открытия линии необходимо достроить еще девять остановочных пунктов.

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