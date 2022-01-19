В Кремле прокомментировали ситуацию с поставками газа Молдавии

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Ситуация между Газпромом и «Молдовагазом» по поставкам голубого топлива является исключительно коммерческой, потому как газ не могут поставлять бесплатно. Об этом в среду, 19 января, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, российская компания имеет обязательства с покупателями газа, которые заключены на уровне контракта.

— Есть определенная сумма, которую нужно выплачивать, и, разумеется, Газпром как компания должен продавать товар и получать за это деньги. Он не может отдавать товар бесплатно. Потому это, скорее, коммерческий вопрос, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Накануне Газпром сообщил «Молдовагазу», что прекратит поставки топлива, если Молдавия не предоставит очередной платеж за энергоресурс до 20 января 2022 года. Об этом в среду, 19 января, рассказала премьер-министр страны Наталья Гаврилица.

По ее словам, в стране также могут ввести режим чрезвычайного положения в области энергетики из-за риска прекращения поставок.

22 ноября представитель Газпрома Сергей Куприянов заявил, что компания подписала контракт с Молдавией при условии 100-процентной оплаты текущих платежей за газ.