Песков: Россия тщательно следит за ситуацией со скифским золотом

Фото: Администрация президента РФ

Российская сторона внимательно следит за ситуацией вокруг скифского золота. Об этом заявил пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков в среду, 19 января.

Он отметил, что Кремль настаивает на возвращении артефактов в Крым.

— Следим, считаем, что это золото должно быть в Крыму, — цитирует его слова РИА Новости.

19 января российские следователи начали доследственную проверку по факту хищения скифского золота, которое принадлежит четырем крымским музеям.

В феврале 2014 года драгоценную коллекцию из двух тысяч экспонатов вывезли на выставку в Амстердам из четырех музеев, расположенных в Крыму. Но после вхождения полуострова в состав РФ Голландия отказалась возвращать артефакты и Украине, и Крыму. Во вторник, 26 октября, амстердамский апелляционный суд постановил передать золото украинской стороне.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после решения амстердамского суда о передаче скифского золота Украине вернет и Крым. Политик назвал решение амстердамского суда долгожданной победой и выразил благодарность суду.