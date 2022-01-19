Следствие начало доследственную проверку по факту хищения скифского золота

Фото: pixabay.com

Российские следователи начали доследственную проверку по факту хищения скифского золота, которое принадлежит четырем крымским музеям. Об этом в среду, 19 января, сообщил замруководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

— Идут опросы тех, кто причастен к вывозу скифского золота с территории Крыма, выясняется, и это главный вопрос, что было предпринято для того, чтобы его вернуть, достаточно ли было этих мер, — сказал он.

По его словам, в 2014 году экс-чиновники из Минкульта России и их крымские коллеги подписали документы, согласно которым коллекция золота не была вовремя передана в музейный российский фонд, передает ТАСС.

В феврале 2014 года драгоценную коллекцию из двух тысяч экспонатов вывезли на выставку в Амстердам из четырех музеев, расположенных в Крыму. Но после вхождения полуострова в состав РФ Голландия отказалась возвращать артефакты и Украине, и Крыму. Во вторник, 26 октября, амстердамский апелляционный суд постановил передать золото украинской стороне.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после решения амстердамского суда о передаче скифского золота Украине вернет и Крым. Политик назвал решение амстердамского суда долгожданной победой и выразил благодарность суду.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».