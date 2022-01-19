Скончалась американская актриса Иветт Мимо

Фото: imago images /MediaPunch/ТАСС

Актриса Иветт Мимо ушла из жизни в возрасте 80 лет. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на представителя артистки.

Юбилей Мимо отпраздновала незадолго до смерти — 10 января. Представитель добавил, что смерть актрисы наступила во сне по естественным причинам.

Иветт Мимо впервые повилась на экране в картине «Платиновая средняя школа», за роль в которой удостоилась номинации на премию «Золотой глобус».

Всего на ее счету роли в около полусотни фильмов, среди которых «Машина времени», «Четыре всадника Апокалипсиса», «Чудесный мир братьев Гримм» и другие.