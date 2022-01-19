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Вирусолог рассказал, есть ли различия в протекании «омикрона» в России и Европе

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Вирусолог рассказал, есть ли различия в протекании «омикрона» в России и Европе
Фото: Pixabay

«Омикрон»-штамм коронавируса проявил в России точно такие же свойства, как и в странах Европы и Южной Америки. Об этом сообщил доктор биологических наук, профессор и вирусолог Петр Чумаков.

— Пока «омикрон» ведет себя точно так же, как в Европе и Америке, — заявил Чумаков в комментарии «360».

По его мнению, погодные условия косвенно влияют на скорость распространения вируса. Зимой в организмах многих людей наблюдается нехватка витамина D, что ослабляет иммунную систему, а любые вирусы начинают распространяться гораздо быстрее, включая сезонные грипп и ОРВИ.

Вирусолог отметил, что в целом мутация коронавируса проводит к изменению его свойств. По его словам, вирус все дальше уходит от уханьского варианта, ускользает от иммунитета при вакцинации.

Чумаков добавил, что новым штаммом могут заражаться люди, которые уже переболели или были вакцинированы, при этом заболевание они перенесут гораздо легче. Он также отметил, что в случае «омикрона» в Европе уже формируется коллективный иммунитет и наблюдается спад заболевания.

Ранее вирусолог Скулачев выдвинул «смелое предположение» о будущем «омикрона».

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