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Российские пенсионеры получат проиндексированную пенсию уже в феврале

Полина Долганова

Экономика
Российские пенсионеры получат проиндексированную пенсию уже в феврале
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российские пенсионеры смогут получать пенсии, которые были проиндексированы на 8,6 процента, уже с февраля текущего года. Об этом в среду, 19 января, заявила заместитель председателя комитета Совфеда по соцполитике Елена Бибикова.

По ее словам, граждане России будут получать компенсации в качестве дополнения к уже выплаченным средствам.

Она также выразила уверенность, что решение об индексации будет принято до конца месяца.

— Таким образом, с 1 февраля пенсионеры уже получат пенсии, проиндексированные на 8,6 процента, но это повышение пойдет по отношению к декабрьскому размеру пенсий, потому что в январе уже на 5,9 процента пенсия повышена, — цитирует представителя Совфеда ТАСС.

Комитет Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов в среду, 19 января, решил одобрить во втором чтении поправки об индексации пенсий в России на 8,6 процента с 1 января 2022 года.

Президент России Владимир Путин в среду, 12 января, выступил с предложением проиндексировать пенсии чуть выше инфляции — на 8,6 процента. По его словам, принятые ранее решения не позволят покрыть людям расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года.

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