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Гинеколог перечислила признаки самого опасного для женщин заболевания

Виктория Сикерина

Общество
Гинеколог перечислила признаки самого опасного для женщин заболевания
Фото: Pixabay

Одним из малоизученных и особенно опасных женских заболеваний является эндометриоз. Врач акушер-гинеколог Екатерина Хиврич перечислила признаки, по которым можно определить такой недуг на ранней стадии.

Специалист отметила, что при эндометриозе образуется похожая на слизистую полости матки ткань за ее пределами. При этом на матке, брюшине органов малого таза, яичниках и шейке матки образуются очаги заболевания.

— Симптомы — обильные и болезненные менструации, хроническая тазовая боль, болезненность во время полового акта, — заявила Хиврич.

По ее словам, эндометриоз доставляет женщине боль, а также может стать причиной бесплодия

Для диагностики опасного заболевания лучше всего провести лапароскопию или ультразвуковое исследование. Предотвратить болезнь можно хирургическим путем, при этом далеко не всем девушкам подходит этот способ.

— Для лечения назначается терапия, основной целью которой является профилактика прогрессирования заболевания, профилактика рецидивов, если была операция, а также улучшение качества жизни за счет снятия симптоматики, — цитирует Пятый канал ее слова.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-гинеколог Ольга Мишиева рассказала, как беременность и роды влияют на организм женщины.

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