Канадский повар раскрыла секрет приготовления идеальной яичницы
Канадский повар Ясмин Альсавваф назвала секрет приготовления идеальной яичницы.
Он отметил, что это блюдо умеет готовить практически любой человек, но можно сделать его гораздо вкуснее. Многие совершают типичные ошибки в процессе приготовления этого блюда.
Главная из них — это выливание яиц прямо на сковороду. Альсавваф отметила, что яйца нужно разбивать в миску и только после этого выливать на сковороду. В этом случае желтки не растекутся, передает «Царьград».
Для приготовления яичницы следует использовать сковороду с антипригарным покрытием.
Повар отметила, что жареные яйца должны быть блестящими и иметь полностью затвердевшие белки, на них не должно быть пузырей или коричневых пятен. Консистенция желтка может быть любой, в зависимости от предпочтений конкретного человека.
Ранее повар раскрыла секрет приготовления домашнего майонеза. Все продукты для соуса необходимо смешивать в определенном порядке. Лучше всего использовать механический взбиватель, но подойдет и обычный венчик, хотя перемешивать продукты придется дольше.