Канадский повар раскрыла секрет приготовления идеальной яичницы

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Канадский повар Ясмин Альсавваф назвала секрет приготовления идеальной яичницы.

Он отметил, что это блюдо умеет готовить практически любой человек, но можно сделать его гораздо вкуснее. Многие совершают типичные ошибки в процессе приготовления этого блюда.

Главная из них — это выливание яиц прямо на сковороду. Альсавваф отметила, что яйца нужно разбивать в миску и только после этого выливать на сковороду. В этом случае желтки не растекутся, передает «Царьград».

Для приготовления яичницы следует использовать сковороду с антипригарным покрытием.

Повар отметила, что жареные яйца должны быть блестящими и иметь полностью затвердевшие белки, на них не должно быть пузырей или коричневых пятен. Консистенция желтка может быть любой, в зависимости от предпочтений конкретного человека.

Ранее повар раскрыла секрет приготовления домашнего майонеза. Все продукты для соуса необходимо смешивать в определенном порядке. Лучше всего использовать механический взбиватель, но подойдет и обычный венчик, хотя перемешивать продукты придется дольше.