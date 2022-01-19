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Сергей Собянин открыл Центр критических состояний в столице

Виктория Сикерина

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Сергей Собянин открыл Центр критических состояний в столице
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Консультативный центр анестезиологии-реаниматологии, разработанный на основе станции скорой медицинской помощи имени Пучкова, заработал в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в среду, 19 января, в ходе открытия объекта здравоохранения.

Он отметил, что учреждение позволит улучшить качество экстренной медпомощи в городе.

– Начиная с января этого года врачи отделений реанимации могут максимально оперативно получать консультации своих наиболее опытных коллег по ведению пациентов, находящихся в критическом состоянии. Каждый сложный случай будет взят на особый контроль, — заявил мэр Москвы.

Также Сергей Собянин поблагодарил сотрудников скорой помощи, которые каждый день оказывают помощь тысячам горожан.

— Больше тысячи бригад в системе скорой помощи работают. Они оказывают огромную помощь, особенно в периоды всплеска заболеваний, который сегодня мы наблюдаем. Надеюсь, что они достойно выполнят свою работу и обеспечат москвичей необходимой медицинской помощью, — цитирует его слова агентство городских новостей «Москва».

Ранее мэр столицы рассказал, что медицина города должна выйти на качественно новый уровень в ближайшие годы. Так, он анонсировал строительство 30 новых поликлиник в тех районах Москвы, где их не хватает.

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