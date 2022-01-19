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Собянин заявил о возможности увеличить число операторов скорой помощи вдвое

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Собянин заявил о возможности увеличить число операторов скорой помощи вдвое
Фото: roscongress / Антон Сухонос

Из-за возросшей нагрузки число операторов скорой помощи в Москве может быть увеличено вдвое, если возникнет такая необходимость. Об этом в среду, 19 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— В связи с распространением штамма «омикрон» нагрузка на все звенья медицинской системы растет, особенно растет нагрузка на кол-центры, справочно-медицинскую систему «122», скорую помощь и поликлиники, — отметил мэр.

По его словам, нагрузка на скорую помощь выросла примерно на 30 процентов. И чтобы обеспечить нормальную работу, число операторов уже было увеличено на две трети, а при необходимости оно будем увеличено и вдвое.

Собянин также сообщил о пополнении автопарка скорой помощи.

Как добавил главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов, к увеличению нагрузки станция подготовлена. Он также отметил рост числа вызовов: за минувшее воскресенье рост составил 10 процентов, а в понедельник — 30 процентов.

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— Мы это прогнозировали, и в понедельник мы сразу ввели дополнительно 40 рабочих мест диспетчеров, врачей-консультантов, что позволило справиться с возросшей нагрузкой, — передает его слова агентство городских новостей «Москва».

Днем ранее, 18 января, Собянин сообщил, что доля нового штамма коронавируса «омикрон» в структуре заболеваемости в Москве растет в арифметической прогрессии. Из-за этого количество обращений в поликлиники столицы в последнюю неделю удвоилось.

По его словам, количество пациентов амбулаторного звена города в ближайшие дни только продолжит расти.

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