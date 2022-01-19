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Нейросеть научилась предсказывать тяжесть течения COVID-19 по крови

Василий Плиткин

Технологии
Нейросеть научилась предсказывать тяжесть течения COVID-19 по крови
Фото: Pixabay

Ученые создали нейросеть, способную предсказать тяжесть течения коронавирусной инфекции по капле крови.

Исследованием занималась команда специалистов под руководством профессора Медицинского университета Берлина Флориана Курта.

Специалисты предположили, что плазма крови может использоваться для прогноза выживаемости у тяжелобольных пациентов. Применяя алгоритмы, анализирующие состав крови, врачи смогли точно предсказать выживаемость наблюдаемых пациентов за несколько недель до исхода.

— Протеомный анализ крови в комбинации с системой искусственного интеллекта позволяет достаточно точно оценивать, умрет ли пациент при заражении COVID-19. Тестирование показало, что эта нейросеть справляется с оценкой вероятности гибели больных лучше, чем те системы оценки риска, которые уже применяются на практике, — говорится в статье, опубликованной в журнале PLoS Digital Health.

Ученые проанализировали образцы крови пятидесяти пациентов первой волны коронавируса, находящихся в крайне тяжелом состоянии, часть из которых не выжила. В ходе исследования врачи выявили 14 белков, концентрация которых влияла на исход болезни.

На основе этих данных исследователи вместе с коллегами-математиками разработали нейросеть, прогнозирующую вероятный ход развития инфекции. Исследование крови 24 новых инфицированных показало, что нейросеть предугадала пять случаев смерти пациентов и точно определила ход течения заболевания у 18 из 19 оставшихся больных.

Ученые уверены, что данное исследование демонстрирует эффективность нейросети и разработанная ими технология существенно превосходит все существующие на данный момент прогностические маркеры в интенсивной терапии.

Ранее эксперты рассказали, что заболеть ковидом и гриппом одновременно можно. Для борьбы с двумя видами вирусов лучше использовать комбинированные вакцины, причем особенно важно стоит отнестись к вакцинации от гриппа летом 2022 года.

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