Появились подробности нападения «серийного насильника» на женщин на юго-западе Москвы

Фото: ГСУ СК России по г. Москве

Россия, Москва, Калужско-Рижская линия, метро Новые Черёмушки Карта всех событий

Правоохранители раскрыли подробности неудачного нападения 21-летнего «насильника» на нескольких женщин. Об этом «ВМ» сообщили в пресс-службе УВД по юго-западу столицы в среду, 19 января.

По данным ведомства, молодой человек следил за москвичкой от станции метро «Новые Черемушки» до дома на улице Гарибальди.

В какой-то момент он решил познакомиться с жертвой и сообщил ей, что заблудился. Он попросил девушку посмотреть карту в навигаторе. Женщина не стала отказывать, достала телефон и начала искать нужный адрес. В этот момент злоумышленник схватил ее и попытался затащить за гаражи, принуждая вступить в половую связь.

В ответ на это потерпевшая начала громко кричать. Это привлекло прохожих, которые бросились на помощь и отпугнули молодого человека. Он поспешил скрыться с места преступления.

Видео: Пресс-служба УВД по ЮЗАО

Помимо этого полицейские установили подробности еще одного неудачного нападения мужчины на 23-летнюю девушку.

Во второй раз он также решил проследить за ней от станции «Калужская» до ее дома. В какой-то момент он предложил потерпевшей познакомиться, на что она ответила отказом и побежала в сторону своего подъезда. Злоумышленник не растерялся, догнал девушку и предложил ей половой контакт, однако она успела забежать домой и захлопнуть дверь.

В ходе допроса молодой человек не сразу признал свою вину. Сначала он неуверенно заявил, что подходил к девушкам с целью знакомства. Однако на вопрос полицейского, приставал ли он к потерпевшим, злоумышленник ответил положительно.

Видео: Пресс-служба УВД по ЮЗАО

Ранее в СК сообщили о задержании 21-летнего парня. Он по меньшей мере дважды нападал на женщин с целью изнасилования. К счастью, в обоих случаях он получил отпор. Одно из нападений произошло 8 января. Тогда злоумышленник напал на 44-летнюю незнакомку, но осуществить свой замысел ему не удалось, так как «потерпевшая оказала активное сопротивление».

Также подозреваемого проверяют на возможную причастность к другим аналогичным преступлениям. В настоящее время с задержанным проводятся следственные мероприятия. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на изнасилование».

После Следственный комитет опубликовал кадры допроса 21-летнего молодого человека.