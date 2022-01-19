СК опубликовал кадры допроса «насильника», задержанного за попытки нападения на женщин в Москве
Следственный комитет опубликовал кадры допроса 21-летнего молодого человека, который подозревается в нескольких попытках изнасилования на юго-западе Москвы.
Судя по кадрам, молодой человек охотно отвечает на вопросы следователя.
Ранее в СК сообщили о задержании 21-летнего парня. Он по меньшей мере дважды нападал на женщин с целью изнасилования. К счастью, в обоих случаях он получил от пор. Одно из нападений произошло 8 января. Тогда злоумышленник напал на 44-летнюю незнакомку, но осуществить свой замысел ему не удалось, так как «потерпевшая оказала активное сопротивление».
Также подозреваемого проверяют на возможную причастность к другим аналогичным преступлениям. В настоящее время с задержанным проводятся следственные мероприятия. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на изнасилование».
До этого сообщалось, что в Приморье 55-летний тренер по смешанным единоборствам (ММА) стал фигурантом уголовного дела о домогательствах. Сразу несколько детей рассказали родителям, что он трогал их в интимных местах.