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Упавший на горнолыжном курорте актер Гаспар Ульель скончался

Анастасия Колоскова

Общество
Упавший на горнолыжном курорте актер Гаспар Ульель скончался
Фото: Zuma\TASS

Французский актер Гаспар Ульель скончался после падения на горнолыжном курорте. Ему было 37 лет, сообщает РИА Новости.

Да этого стало известно о госпитализации знаменитости с помощью вертолета в медицинское учреждение. В результате падения на горнолыжном курорте на юге Франции он получил серьезные травмы

Уточняется, что артист упал и потерял создание, однако причины случившегося остаются неизвестными. На месте ему оказали помощь спасатели и специалисты скорой медицинской помощи, а после доставили в больницу.

Гаспар Ульель начал профессиональную карьеру в 1989 году. В настоящий момент на его счет 58 кинокартин. Одними из наиболее известных стали фильмы «Соблазн», «Ева», «Искусство любить» и другие. Также в 2022 году выйдет сериал «Лунный рыцарь» с его участием.

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