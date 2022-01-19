Москвича осудили на девять лет за совершенное убийство в 2015 году

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Суд Красногорска признал 37-летнего жителя столицы виновным в совершении убийства в 2015 году. Об этом «ВМ» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий в среду, 19 января.

По данным следствия, в августе 2015 года обвиняемый убил знакомого из ревности к своей сожительнице. Сначала мужчина несколько раз ударил потерпевшего в голову и живот, а после задушил его.

После этого преступник вывез тело в арендуемый им гараж, закопал и залил смесью пескобетона, сверху положив линолеум.

Через несколько дней супруга убитого обратилась в полицию и заявила об исчезновении мужа. Долгие годы он был признан пропавшим без вести.

В апреле 2021 года собственник гаража продал его нового владельцу. Последний решил сделать ремонт, обнаружил труп мужчины и обратился в полицию.

Врадий отметила, что в ходе установления причин и обстоятельств произошедшего были проведены допросы, проверки, экспертизы, исследование на полиграфе и многие другие мероприятия. Собранных доказательств оказалось достаточно для признания мужчины виновным в совершении убийства.

— Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, — заключила она.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде задержали мужчину, подозреваемого в покушении на убийство своей супруги, которую он сбросил с высоты четвертого этажа из-за ссоры.