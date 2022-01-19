Рябков призвал США обязаться голосовать против включения Украины в НАТО

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США должны взять на себя обязательство по голосованию против вступления Украины и Грузии в НАТО. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в среду, 19 января.

— Это должно быть заменено, с пониманием, что этого не произойдет никогда. Если США возьмут на себя одностороннее обязательство в обязывающей форме, что они не будут никогда голосовать за вступление Украины и других стран за вступление в НАТО, мы готовы рассмотреть эту опцию, — рассказал дипломат.

Москва, как уточнил он, множество раз сталкивалась с тем, что формулы быстро забывались и превращались в противоположность. Россия не может удовлетвориться «соской-пустышкой», ей нужны железные гарантии нерасширения НАТО, приводит слова Рябкова Интерфакс.

13 января сообщалось, что пятилетний кредитно-дефолтный своп (CDS) для России, отражающий восприятие международными финансовыми рынками странового риска, увеличился на 19 процентов. Котировка CDS составляла 161,9 базисных пункта по сравнению с уровнем 135,9 днем ранее.

Это крупнейший однодневный скачок страновой риск-премии России с марта 2020 года. Данный инструмент позволяет покупателю застраховаться от дефолта по обязательствам третьей стороны в обмен на регулярные платежи. Чем выше эти платежи, тем более рискованными считаются базовые обязательства.