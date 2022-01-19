«Много Наташ»: ЦСКА отстранил сотрудников за скандальный пост с презентации Языджи

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Сотрудники, разместившие в официальном аккаунте ЦСКА в Instagram пост с презентации нового игрока клуба Ясуфа Языджи, отстранены от работы. Об этом в среду, 19 января, сообщил директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов.

— Тут даже обсуждать нечего. Подобные вещи не должны появляться на официальных ресурсах. Это и недопустимо, и не приемлемо. Лица, ответственные за этот инцидент, отстранены от работы, — передает его слова «Спорт-экспресс».

Сегодня, 19 января, ЦСКА объявил о переходе турецкого полузащитника Юсуфа Языджи из «Лилля». Это событие было освещено в официальном Instagram-аккаунте московского клуба. Там разместили короткий видеоролик, в котором было показано, как якобы происходили переговоры с игроком из Турции.

Согласно ролику, игрок будто бы долгое время игнорирует сообщения от ЦСКА в личных сообщениях о подписании контракта. Но он тут же откликается в ответ на сообщение: «Это Россия, Юсуф. Тут много Наташ». В тот же момент Языджи отвечает: «Пять минут. Я уже в пути».

Ролик продержался в Instagram клуба всего несколько часов. За это время он успел собрать множество негативных комментариев от пользователей, после чего видеозапись была удалена, передает «Спорт-экспресс».

До этого стало известно, что бывший футболист Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб московской команды ЦСКА.