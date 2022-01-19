«И меня Наташей называли в Турции»: депутат Журова поддержала скандальное видео ЦСКА

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Госдумы Светлана Журова не увидела в скандальном видео, недолгое время просуществовавшем в Instagram ЦСКА, ничего оскорбительного. Такое мнение она выразила в среду, 19 января.

По ее словам, русские девушки сами создали себе такой образ в Турции. Называть их «Наташами», утверждает депутат, стало традицией. И ничего оскорбительного здесь нет. Журова, однако, подметила, что создали такой образ даже не русские, а украинские девушки.

— Если любая русская девушка туда приедет, то ее будут так называть. И меня тоже там Наташей называли, ничего страшного, — заявила она.

Журова поддержала видео ЦСКА и посчитала это удачным пиар-ходом, с помощью которого имя турецкого новичка московского клуба узнали многие даже непричастные к футболу люди, передает портал sports.ru.

Сегодня, 19 января, ЦСКА объявил о переходе турецкого полузащитника Юсуфа Языджи из «Лилля». Это событие было освещено в официальном Instagram-аккаунте московского клуба. Там разместили короткий видеоролик, в котором было показано, как якобы происходили переговоры с игроком из Турции.

Согласно ролику, игрок будто бы долгое время игнорирует сообщения от ЦСКА в личных сообщениях о подписании контракта. Но он тут же откликается в ответ на сообщение: «Это Россия, Юсуф. Тут много Наташ». В тот же момент Языджи отвечает: «Пять минут. Я уже в пути».

Пост вызвал негодование среди пользователей. В ЦСКА сообщили, что ответственные за публикацию были отстранены. Сам ролик уже удален.