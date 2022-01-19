«Остаточные явления будут»: невропатолог оценил шансы Прокловой восстановиться после инсульта

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Актрису Елену Проклову ждет долгий период восстановления, при этом последствия от перенесенного инсульта скорее всего останутся. Такое мнение высказал врач-невропатолог, психоневролог Игорь Поникаровский.

Специалист отметил, что у знаменитости, вероятнее всего, был один из трех инсультов — ишемический в вертебро-базилярном бассейне, мозжечка или затылочной доли мозга.

— Надеемся, что восстановление будет примерно на 95 процентов. Инсульт есть инсульт, все равно остаточные явления будут, — заявил врач.

Он предположил, что актрисе придется на постоянной основе принимать препараты от головокружения и для расширения сосудов. К обычному образу жизни, по словам невролога, Проклова сможет вернуться через три месяца.

— В целом все должно быть хорошо. Не пострадает ни двигательная функция, ни интеллектуальная, но, к сожалению, будет головокружение, шаткость при ходьбе, нарушение координации, — цитирует медика Пятый канал.

До этого пережившая инсульт 68-летняя Проклова рассказала о своем восстановлении и опасениях стать «овощем» и обузой для близких. По словам актрисы, ее все время шатает и тошнит, так как поврежден мозжечок, который отвечает за вестибулярный аппарат.

10 января СМИ сообщили, что Проклову экстренно госпитализировали в Москве с инсультом. Она попала в больницу с сильным головокружением и повышенным давлением. МРТ головного мозга показала инсульт, а вскоре 68-летнюю артистку перевели в реанимацию. Врачи оценили ее состояние как средней тяжести.