«Рискованное решение»: почему Великобритания отменила антиковидные ограничения и к чему это приведет

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Решение об отмене ограничений в Великобритании может быть связано не только с улучшением эпидемической ситуации, но и с падающей популярностью премьер-министра Бориса Джонсона, при этом однозначно оценить его влияние на смертность пока нельзя. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказали эксперты.

По данным на сайте Университета Джонса Хопкинса, приведенным вирусологом Сергеем Нетесовым, динамика заболеваемости в Великобритании говорит о том, что максимум пика, вызванного вариантом «омикрон», пройден уже неделю назад.

— До этого пика у них заболеваемость была в десятки раз меньше нашей. Кроме того, в Великобритании более 80 процентов населения вакцинировано двумя дозами вакцин. Сейчас, когда они оценили влияние «омикрона», то приняли в принципе рискованное, но взвешенное решение, поскольку считают, что все худшее позади, — рассказал собеседник «ВМ».

Как отметил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, пик заболеваемости «омикроном» в Великобритании действительно пройден. Явный прирост случаев начался в середине декабря. Сейчас закономерно растет число умерших, как это обычно бывает: количество погибших увеличивается примерно через три-четыре недели после пика заболеваемости, рассказал специалист.

По словам Болибока, с «омикроном» бессмысленно бороться локдаунами.

— Единственное, что может помочь, — если все люди, не выходя из дома, будут надевать маску и снимать, только возвращаясь домой. Причем нужна не просто маска, а респиратор. Но опыт той же Германии, в которой респираторы носят давно, показывает, что хоть у них не такие крутые пики, но и «дельта» их не миновала, и «омикрон» тоже, — отметил врач.

Как отметил Нетесов, благодаря очень высокому проценту вакцинированных людей смертность при приходе «омикрона» в Великобританию практически не выросла.

— Когда они это увидели, пройдя максимум, я думаю, что у них были основания, чтобы начинать переходить к нормальной жизни, — рассказал эксперт.

При этом слова премьер-министра Бориса Джонсона об отмене самоизоляции при выявлении заболевания могут быть лишь прогнозом, который необязательно подтвердится, заметил Нетесов. По его словам, Джонсон делал много экстравагантных заявлений, за что его часто критикуют.

В частности, Великобритания уже принимала решение об отмене масок перед появлением «омикрона», заметил эксперт.

— Рост заболеваемости тогда был совершенно фантастическим, они это слишком рано тогда сделали. Я думаю, что он чувствует свою возросшую непопулярность и принимает достаточно популистские решения. Джонсон же вечеринки устраивал в разгар вспышек. Основания, конечно, есть пойти навстречу уставшим от эпидемии людям, но давайте посмотрим, какие от этого будут последствия, — резюмировал Нетесов.

Болибок отметил, что самые тяжелые времена для Великобритании действительно могли оказаться позади.

— Я думаю, что самое страшное у них уже прошло. 1826 человек — у них пиковая была смертность еще до начала массовой вакцинации в январе 2021 года, после этого они очень хорошо выглядели, потому что все провакцинировались. Смертность крайне низкая держится по сравнению с количеством заболевших. А дальше они, по всей вероятности, не видят смысла сохранять ограничения, — заключил врач.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отменил COVID-паспорта и масочный режим в стране. Об этом стало известно в среду, 19 января.

— Со вторника следующей недели (25 января — прим. «ВМ») обязательная сертификация завершится, организации могут сами решать использовать или нет ковид-пропуска, но мы прекращаем обязательное использование ковид-сертификатов в Англии. Правительство больше не требует работать из дома, люди должны обсудить возвращение в офисы со своими работодателями, — заявил политик.

Джонсона призывали уйти в отставку в связи с участием в вечеринке в мае 2020 года, когда в стране были запрещены подобные мероприятия. С таким заявлением выступил глава британской Консервативной партии в Шотландии Дуглас Росс в среду, 12 января.

— Вчера я сказал, что если премьер-министр участвовал в этом собрании, вечеринке, мероприятии на Даунинг-стрит, в мае 2020 года, то он не должен продолжать оставаться премьер-министром. С прискорбием должен сказать, что его положение более не является устойчивым, — заявил Росс в эфире Sky News.