Суд арестовал обокравшего экс-игрока «Динамо» на четыре миллиона рублей сотрудника банка

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Сотрудник банка, обокравший экс-игрока московского «Динамо» на четыре миллиона рублей, арестован судом на два месяца. Об этом в среду, 19 января, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

— С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении 29-летнего обвиняемого в краже крупной суммы денежных средств с банковского счета в Химках меру пресечения в виде заключения под стражу до 17.03.2022, — говорится в сообщении.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Московской области

По предварительным данным следствия, 30-летний сотрудник одного из банков воспользовался личной информацией клиента и получил доступ к его счету. В результате злоумышленник похитил более четырех миллионов рублей.

Во вторник, 18 января, в Подмосковье полиция задержала двух ранее судимых мужчин по подозрению в краже 3,5 миллиона рублей. Задержанными оказались жители одной из республик Закавказья 45 и 33 лет. Они вносили фальшивые купюры номиналом две тысячи рублей в банкоматы на территории городского округа Домодедово. Таким образом аферисты зачислили на свой счет свыше 3,5 миллиона рублей.