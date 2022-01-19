Жительница Саудовской Аравии родила пять пар близнецов

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Женщина из Саудовской Аравии родила пять пар близнецов в госпитале Вооруженных сил имени короля Салмана. Об этом сообщает Saudi Gazette в среду, 19 января.

— Бригаде медиков, следивших за ее состоянием в госпитале Вооруженных сил имени короля Салмана, удалось провести для нее естественные роды. Она родила пять пар здоровых близнецов с весом от 950 до 1100 граммов, — говорится в сообщении.

Женщине на момент родов, как уточняется, было 34 года. Подписчики в социальных сетях поддержали ее, а также генерал-майора Аттиа Аль-Захрани, начальника отдела акушерства и гинекологии больницы, отмечает Saudi Gazette.

16 января сообщалось, что жительница города Богдановичи на Урале Кристина никогда не подозревала, что у нее есть сестра-близнец, проживающая в США. Девочек разлучили сразу после рождения: одну из них удочерили в России, а другую — за границей.

Однако Кристина еще в юности узнала о том, что ее родители не являются биологическими. Также был слух о том, что у нее есть сестра, однако эта информации вскоре забылась.

После этого ей позвонила давняя подруга, которая сообщила, что ее разыскивает Первый канал. Оказалось, что это был редактор программы «Пусть говорят», который сказал, что Кристину ищут родственники из-за границы.

После Кристина поговорила с близкими, которые подтвердили такие сведения. Затем девушка начала самостоятельно искать сестру в социальных сетях. В результате сестры созвонились по видеосвязи и поняли, что не могут жить друг без друга.