«Не защищают»: Малышева заявила о бессмысленности масок от COVID-19

Фото: Пресс-служба Госдумы

Тканевые и медицинские маски не защищают людей от коронавируса. Об этом заявила врач и телеведущая Елена Малышева в среду, 19 января.

— Сегодня все страны без исключения, включая США, обновили рекомендации по защите от коронавируса. Все стыдливо написали, что тканевые маски и медицинские маски от коронавируса не защищают, — рассказала специалист.

Защиту, по ее словам, обеспечивают лишь респираторы, маски N95 и вакцины. Врач не имеет права создавать у пациента чувство ложной защищенности, подчеркнула она.

Если бы маски защищали людей, то, надев на лицо «тряпочку», никто бы не болел, уточнила телеведущая. При этом такого не происходит, отметила Малышева в Instagram.

19 января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал отмену обязательных COVID-паспортов и масочного режима. С 25 января обязательная сертификация завершится, организации могут сами решать — использовать COVID-пропуска или нет, уточнил он.

Правительство, по его словам, больше не требует работать из дома. Кабмин также не будет требовать обязательного ношения масок по истечении срока нынешних ограничений, добавил премьер. Великобритания вскоре начнет относиться к COVID-19, как к простуде, и отменит обязательную самоизоляцию, заключил Джонсон.