Врач раскрыл главную ошибку, связанную со штаммом «омикрон»

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Хирург-отоларинголог из Мельбурна Эрик Леви опроверг распространенное заблуждение о том, что, заразившись «омикрон»-штаммом, можно защитить себя и от других мутаций коронавируса.

— Даже не пытайтесь намеренно заразиться «омикроном». Ведь вы не знаете, окажется ли ваша иммунная система готовой принять удар. Для многих болезнь протекает крайне тяжело, — предупредил специалист на своей странице в Тwitter.

По словам медика, это не спасет от иных вариаций инфекции. Леви добавил, что заражение «омикроном» даст переболевшему лишь четыре недели иммунной защиты от вируса. Врач напомнил, что единственная надежная защита от коронавируса — это вакцинация.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что у привитых и непривитых людей, заболевших новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон», могут проявляться различные симптомы.

В свою очередь заместитель главного врача Талдомской центральной районной больницы, врач-инфекционист Сергей Рябов назвал одно важное условие, которые стоит соблюдать при лечении «омикрон»-штамма.