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Байден сообщил о шансах Украины вступить в НАТО

Георгий Соланович

В мире
Байден сообщил о шансах Украины вступить в НАТО
Фото: whitehouse

Украина вряд ли вступит в НАТО в ближайшее время. Об этом сообщил президент США Джо Байден.

— Вероятность того, что Украина присоединится к НАТО в ближайшей перспективе, не очень велика. Если исходить из того, сколько работы им предстоит сделать в сфере демократии, — передает слова американского лидера РИА Новости.

19 января офис президента Украины Владимира Зеленского оказался шокирован двуличием Байдена. По информации СМИ, власти Украины «заподозрили Соединенные Штаты и Россию в сговоре против Киева и попытке заставить государство под предлогом деэскалации конфликта выполнить политическую часть Минских соглашений» и пойти на «некоторые уступки» Москве во внутренней политике.

18 января Госдеп заявил, что РФ якобы готовится напасть на Украину с территории Белоруссии. Американские власти заявили, что предстоящие совместные учения Вооруженных сил России и Белоруссии «могут позволить РФ атаковать Украину с северного направления».

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