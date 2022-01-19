СМИ: В Офисе Зеленского шокированы двуличием Байдена из-за «договорняка» с Путиным

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В Офисе президента Украины Владимира Зеленского не верят в возможное вторжение РФ на территорию страны и шокированы двуличием американского лидера Джо Байдена. Об этом сообщает издание «Cтрана.ua» со ссылкой на источник в украинских дипломатических кругах.

По информации СМИ, власти Украины заподозрили Соединенные Штаты и Россию в сговоре против Киева и попытке заставить государство под предлогом деэскалации конфликта выполнить политическую часть Минских соглашений и пойти на некоторые уступки Москве во внутренней политике.

— Крепнет убеждение, что вся истерика в западных СМИ о грядущем нападении России — это часть договорняка Штатов с Путиным. Таким образом американцы хотят заставить нас пойти на описанные выше шаги, чтоб выполнить условия каких-то своих больших договоренностей с Кремлем, — сообщил источник.

Он добавил, что Зеленский не хочет выполнять эти требования, а экономическое положение Украины позволяло ему не зависеть от позиций Запада, пока не стало известно о возможном военном конфликте. Распространение данной информации привело к массовому выводу иностранных инвестиций из страны, из-за этого финансовое положение Киева стремительно ухудшается.

— У Зеленского говорят, что они в шоке от такого цинизма и двуличия Байдена и его администрации, — заявил собеседник «Cтрана.ua».

18 января Госдеп заявил, что РФ якобы готовится напасть на Украину с территории Белоруссии. Американские власти заявили, что предстоящие совместные учения Вооруженных сил России и Белоруссии якобы могут позволить РФ атаковать Украину с северного направления.

1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.

14 января представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия якобы может напасть на Украину в период между серединой января и серединой февраля.

Посольство России в США назвало заявление Белого дома о сроках «вторжения» РФ на Украину вбросом и давлением.