Госдеп заявил, что РФ якобы готовится напасть на Украину с территории Белоруссии

state.gov/Фотография с сайта Госдепа США

Американские власти заявили, что предстоящие совместные учения Вооруженных сил России и Белоруссии якобы могут позволить РФ атаковать Украину с северного направления. Данную версию озвучила во вторник, 19 января, на брифинге сотрудник Госдепартамента высокого ранга.

— Сообщения о переброске войск РФ в Белоруссию, что осуществляется под предлогом запланированных заранее регулярных учений, вызывают опасения. Примечательно то, когда именно это происходит, это, конечно, вызывает опасения относительного того, что Россия может намереваться разместить силы в Белоруссии под предлогом совместных учений, чтобы потенциально атаковать Украину с севера, — сказала она.

Также Госдеп опасается, что предложенный проект обновленной Конституции Белоруссии может свидетельствовать о планах властей разрешить размещение на территории республики как обычных, так и ядерных сил России.

Украинский генерал считает, что Москва не планирует воевать с Киевом. Бывший глава следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) генерал Василий Вовк заявил, что информация СМИ и западных политиков, которая утверждает существование российских сценариев вторжения на Украину, — лишь информационная кампания на фоне переговоров России и НАТО о гарантиях безопасности.

15 января Виктория Нуланд заявила о 18 подготовленных в США вариантах развития событий в случае «вторжения» России на Украину. Представитель Госдепа не стала раскрывать подробности данных сценариев. Замгоссекретаря предположила, что санкции в отношении РФ, которые примут в США и Европе в случае конфликта Москвы и Киева, могут быть разными.

1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.

14 января представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия якобы может напасть на Украину в период между серединой января и серединой февраля.

Посольство России в США назвало заявление Белого дома о сроках «вторжения» РФ на Украину вбросом и давлением.